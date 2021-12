Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A vitória dos bastidores: os segredos do triunfo do Sporting na Luz Do travão à ansiedade que o positivo de Coates criou às chamadas do capitão antes e após o dérbi. “Muito orgulho em vocês!”, disse