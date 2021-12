«A vitória é toda do Rúben»: a reação de conhecidos adeptos do Sporting ao jogo com o Benfica

O Sporting foi sexta-feira à noite à Luz vencer o Benfica por 3-1 e no final Record ouviu conhecidos adeptos do clube leonino a propósito deste jogo, que deixa os leões com 4 pontos de vantagem sobre as águias na classificação da Liga Bwin.: "Uma grande vitória em que a estratégia foi perfeita. Aliás, o resultado até podia ser Rúben 3 e Jorge Jesus 1. A equipa do Sporting funcionou como um autêntico bloco, e nem se deixou desconcentrar com o ritmo de cartões dados pela equipa de arbitragem".: "A vitória é toda do Rúben Amorim. Há muitos anos que não via o Sporting com esta estabilidade emocional, mesmo quando viram os amarelos revelaram inteligência emocional, ao contrário do Benfica, que mostrou que está mais fraco que os rivais".: "Foi um grande jogo e uma grande vitória. Se me perguntar quem foi o melhor tenho que dizer todos, até os suplentes que não entraram. Estive na Luz a ver o jogo num camarote, e também tenho de dar os parabéns aos adeptos. Foram todos maravilhosos".