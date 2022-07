Abel Ruiz sobre Trincão: «Assim que apanhar ritmo numa equipa vai 'rebentar'»

Trincão e Abel Ruiz foram por breves meses colegas de equipa no Sp. Braga e este ano, mercê da mudança do português para o Sporting, vão ser adversários na luta pelos lugares cimeiros. Ainda assim, esse estatuto de rival não impede o espanhol de tecer rasgados elogios ao novo jogador do leão, que no entender do espanhol tem tudo para 'rebentar' assim que apanhar o ritmo certo."É um jogador com muita qualidade. Quando ele chegou aqui [a Braga], quando o vi jogar, percebi que é um jogador incrível, com um contra um muito bom e disse na altura que no Barça ia triunfar. Teve uma temporada difícil, foi para o Wolverhampon, onde também não teve muitas oportunidades. Mas continuo a dizer que é um jogador diferente, que faz a diferença, e que, assim que apanhe o ritmo numa equipa, vai 'rebentar'. Se não for no Barça será noutra equipa e certamente que se dará muito bem", disse, em declarações à 'Marca'.Na mesma entrevista, o avançado do Sp. Braga falou ainda de Robert Lewandowski e a chegada do polaco ao 'seu' Barcelona. "É uma das minhas referências, provavelmente aquele para o qual olho mais. É um grande avançado, creio que dará muito jeito ao Barcelona. Um avançado que te faz 50 golos por época... como podes não querer contratá-lo?", questionou.