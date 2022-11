«Acabou de levar uma pancada no joelho»: St. Juste em dúvida para o jogo com Farense

St. Juste está em dúvida para o jogo do Sporting com Farense, a contar para a Allianz Cup, esta quarta-feira, conforme avançou Rúben Amorim."Tivemos tempo para trabalhar os nossos princípios. O Sotiris voltou da seleção e trabalhou connosco, o Dário também, o Mateus Fernandes... Já interiorizaram mais do que queremos. O St. Juste está em dúvida, acabou de levar uma pancada no joelho, mas também treinou e melhorou os índices todos dele. Treinar ajuda sempre as equipas a melhorar. Vamos a jogo contra uma equipa da 2.ª Liga, candidata a subir e com jogadores experientes. Tem jogadores como o Pedro Henrique e o Lucão, que podem ser referências. Temos de estar preparados para esse tipo de jogo. Conhecemos bem a equipa do Farense. É uma competição que queremos ganhar e onde queremos continuar a somar vitórias consecutivas", frisou o técnico dos leões na antevisão à partida.