Academia do Sporting recebe cinco estrelas de certificação como entidade formadora

A Academia do Sporting manteve a certificação cinco estrelas no papel de entidade formadora, um estatuto que mantém desde 2018/19.Esta distinção entregue pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) visa distinguir os clubes nacionais que melhor trabalham na área da formação de jovens jogadores. O diretor da Academia, Paulo Gomes, não escondeu a sua satisfação revelelando-se "orgulhoso". "Quem representa este clube tem de ambicionar a excelência e esta atribuição demonstra que estamos no bom caminho. A formação é um dos pilares do Sporting e cabe-nos sentir essa responsabilidade em tudo o que fazemos diariamente", afirmou à Sporting TV.A FPF também manteve a classificação de quatro estrelas em relação ao futebol feminino.