Academia do Sporting vai ter novo estádio

O plano de expansão da Academia do Sporting contempla a construção de um novo mini estádio para competições e um novo edifício para a ala profissional. O anúncio foi feito esta terça-feira durante as comemorações dos 20 anos da Academia.As comemorações desta efeméride marcante para o quartel-general da formação tiveram início antes das 10 horas, com um discurso institucional por parte do presidente Frederico Varandas, e incluem ainda duas mesas-redondas, com as presenças de Aurélio Pereira, José Manuel Torcato, Paulo Bento, José Couceiro, Tomaz Morais e Dário Essugo. Para terminar, Paulo Gomes, diretor geral da Academia, conduzirá uma visita guiada pelo espaço.