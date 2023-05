Academia Sporting Aurélio Pereira atinge a marca dos 500 jogadores inscritos

A Academia Sporting Aurélio Pereira, situada junto ao Estádio José Alvalade, atingiu a marca dos 500 jogadores inscritos, pelo que esta terça-feira teve lugar uma simbólica homenagem com a presença de Aurélio Pereira, conhecido como o 'Senhor Formação'.O momento foi levado a cabo pelos responsáveis da Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, através do seu diretor-geral, Paulo Gomes, e do diretor do futebol de formação, Tomaz Morais, e contou também com a presença de todos os treinadores e coordenadores que fazem parte da Academia Sporting Aurélio Pereira.