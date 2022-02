Ação de formação na Academia com Óscar Cano

O Sporting realizou mais uma ação de formação na Academia, esta terça-feira dedicada aos treinadores. O convidado foi Óscar Cano, autor de várias obras sobre o modelo de jogo do Barcelona.O técnico explicou as suas teses sobre o jogo de posição, as suas bases e a sua conceptualização no futebol de formação a todos os treinadores que operam o modelo centrado no jogador.