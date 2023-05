Acesso biométrico em teste nas zonas corporate

O Sporting está a testar um novo sistema de controlo de entradas nas zonas corporate, em Alvalade, com base na leitura de dados biométricos. O objetivo dos leões passa por melhorar a experiência de quem se desloca ao estádio, neste caso concreto em exclusivo nos camarotes empresariais (não terá aplicação noutros pontos do recinto).O dérbi com o Benfica permitiu ao clube levar a cabo um primeiro ensaio da medida, através da instalação de equipamentos nas referidas zonas corporate, onde a tecnologia poderá ser implementada. A avaliação dos parceiros foi, no geral, positiva. O Sporting continua a estudar diferentes soluções, junto de várias empresas especialistas no setor.