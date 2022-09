Acionistas da SAD aprovam todos os pontos da ordem de trabalhos da Assembleia Geral

Os acionistas da SAD do Sporting aprovaram por larga maioria todos os pontos da ordem de trabalhos na Assembleia Geral, que se prolongou pela madrugada dentro.Destaque para ausência da Holdimo, que ficou sem representação na SAD, na sequência da reconversão dos VMOC - passou a deter 13,28% do capital, em vez dos anteriores 29,85%. O grupo angolano, liderado por Álvaro Sobrinho, tinha um administrador não executivo e não remunerado no conselho de administração, que assim deixou o cargo.A Sporting Clube de Portugal– Futebol, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril, que a Assembleia Geral da Sociedade de 29 de Setembro de 2022 tomou as seguintes deliberações:1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas relativos ao exercício findo em 30 de Junho de 2022. A proposta apresentada no ponto 1 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.321 votos a favor, 14 votos contra e 22 abstenções;2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício findo em 30 de Junho de 2022. A proposta apresentada no ponto 2 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.323 votos a favor, 13 votos contra e 21 abstenções;3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade. A proposta apresentada no ponto 3 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.318 votos a favor, 15 votos contra e 24 abstenções;4. Apreciar, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 26º-G, n.º 4 do Código dos Valores Mobiliários, o relatório sobre remunerações elaborado pelo Conselho de Administração, respeitante ao exercício 2021/2022. A proposta apresentada no ponto 4 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.308 votos a favor, 27 votos contra e 21 abstenções;5. Apreciar e aprovar a proposta de remuneração variável a atribuir aos membros executivos do Conselho de Administração da Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas relativa ao exercício de 2021/2022. A proposta apresentada no ponto 5 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.308 votos a favor, 29 votos contra e 20 abstenções;6. Apreciar e aprovar a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas para o exercício de 2022/2023. A proposta apresentada no ponto 6 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.307 votos a favor, 27 votos contra e 23 abstenções;7. Deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2022/2026. A proposta apresentada no ponto 7 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.326 votos a favor, 10 votos contra e 21 abstenções;8. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para o quadriénio 2022/2026. A proposta apresentada no ponto 8 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.321 votos a favor, 14 votos contra e 22 abstenções;9. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o quadriénio 2022/2026. A proposta apresentada no ponto 9 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.344 votos a favor, 10 votos contra e 2 abstenções;10. Deliberar sobre a eleição da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas para o quadriénio 2022/2026. A proposta apresentada no ponto 10 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.344 votos a favor, 10 votos contra e 3 abstenções;11. Deliberar sobre a eleição da comissão de accionistas, prevista no art. 18º dos Estatutos, para o quadriénio 2022/2026. A proposta apresentada no ponto 11 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1.263.344 votos a favor, 12 votos contra e 1 abstenção.