«A responsabilidade está claramente do lado do Tottenham»: tudo o que foi dito por Rúben Amorim na conferência

há 1 horas 19:06

As razões para atribuir favoritismo ao Tottenham

Por que considerou o Tottenham favorito? Plantel está fisicamente apto e o estado do relvado?



"Temos de ser justos com Afonso [Meireles] que já levou muitas reprimendas públicas de que o relvado não estava bom, mas foi dos três melhores da jornada, portanto esperamos um bom relvado. O Tottenham é favorito pelo treinador que ganhou o que ganhou em Itália e Inglaterra. Tem o capitão da seleção inglesa e um dos melhores ataques do melhor campeonato do mundo. Olhando para as peças e ao clube em si é favorito, mas todos tem hipóteses no grupo. Acredito sempre que o Sporting tem hipóteses. São só 3 as baixas que tínhamos, juntando o Neto"