Acordo por Diomandé fechado: conheça os números do negócio entre Sporting e Midtjylland

Ousmane Diomandé vai ser reforço do Sporting,. O negócio com o Midtjylland pelo central de 19 anos ficou fechado nas últimas horas, por 7,5 milhões de euros, mais 5 milhões de euros por objetivos, que pode elevar a transferência para os 12,5 M€, isto além de os dinamarqueses terem reservado 20% de uma futura transferência.De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o Midtjylland terá direito ao referido bónus quando o central de 19 anos realizar 90 jogos oficiais com a camisola do Sporting.De resto, o defesa que está emprestado ao Mafra já nem sequer entrou na ficha de jogo do clube da 2.ª Liga, que este tarde foi derrotado pela Oliveirense (3-2). Segue-se a realização dos indispensáveis exames médicos e a assinatura do contrato com os leões.