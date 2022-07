Acuña justifica-se: «Obrigado aos adeptos do Sporting pelo carinho. O resto são coisas do jogo»

Agradecido con todos los adeptos de Sporting por el cariño que me dieron



Lo demás son cosas del juego y siempre voy a dar el 100 para defender el escudo que represento pic.twitter.com/wnuEAWbqJq — Marcos Javier Acuña (@AcunaMarcos17) July 24, 2022

Marcos Acuña voltou esta noite a Alvalade, agora ao serviço do Sevilha, para o Troféu Cinco Violinos. Com passado no Sporting, o extremo foi aplaudido pelos adeptos leoninos antes do apito inicial. No entanto, tudo mudou na segunda parte, quando Acuña, num lance em que pediu a Trincão para esperar pela interrupção do jogo e depois prosseguiu, despertou a ira das bancadas. Além do amarelo, foi insultado pelos simpatizantes sportinguistas e substituído pouco depois.Após a partida, o internacional argentino justificou-se. "Agradeço aos adeptos do Sporting pelo carinho que me deram. O resto são coisas do jogo e irei sempre dar 100% para defender o clube que represento", afirmou Acuña no Twitter. De referir que depois do apito final, e ainda no relvado, Acuña confraternizou com alguns dos ex-colegas leoninos, num ambiente já totalmente descontraído.