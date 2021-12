Adán: «A equipa continua a trabalhar bem»

Antonio Adán foi eleito o melhor guarda-redes da Liga Bwin e recebeu esta manhã o prémio, relativo aos meses de outubro e novembro. O jogador espanhol do Sporting mostrou-se naturalmente satisfeito."Estou novamente agradecido a todos os treinadores que votaram em mim para receber este prémio, relativo a estes dois meses. Estou muito satisfeito e isto só demonstra que a equipa continua a trabalhar bem, e só assim é possível receber este tipo de prémios", disse o guardião leonino.Adán reuniu 40,48% dos votos dos treinadores principais da competição, superando assim Diogo Costa (FC Porto), com 18,25%, e Samuel (Portimonense), com 13,49%.O jogador do Sporting foi totalista no período em avaliação para este prémio, com cinco triunfos em outros tantos jogos disputados pela formação de Alvalade, onde apenas consentiu um golo.