Adán: «A equipa está a encarar este mês francamente bem»

Adán mostrou-se feliz por novo triunfo na Liga dos Campeões, desta feita ante o Tottenham (2-0)."Somámos seis pontos na Liga dos Campeões, nos dois primeiros jogos. É importante porque, apesar de ser sempre a nossa mentalidade ganhar todos os jogos, está claro que o Tottenham é um rival com poderio económico, que compete no melhor campeonato do mundo e que tem grandes jogadores. Esta equipa é assim, lutamos sempre até ao final e a mentalidade sempre tem sido esta. Quanto mais jogos tenhamos na Liga dos Campeões, mas tranquilidade teremos para competir com estas equipas. Sobretudo a mudança de 'chip' do campeonato para a Liga dos Campeões, de uma semana para a outra, há que o conseguir. A equipa está a encarar este mês francamente bem", refeiterou aos jornalista o guarda-redes do Sporting."Sabíamos que estávamos no caminho certo a trabalhar, mesmo que a equipa não conseguisse ter os resultados que todos queríamos. Como o 'mister' diz, isto muda de um dia para outro. O importante é seguir a acreditar no que fazemos, no que o 'mister' nos pede e que respondamos da melhor maneira possível para que o Sporting ganhe", concluiu.