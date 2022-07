Adán e a integração de Trincão: «É um miúdo fantástico»

Adán analisou este sábado o trabalho de pré-época que o Sporting tem vindo a realizar, bem como a integração dos novos jogadores. O guarda-redes espanhol mostrou-se ainda muito satisfeito por ter renovado contrato com os leões e ainda elogiou Franco Israel."Estamos no bom caminho, é o que procuramos para esta pré-temporada. A equipa está a responder bem, temos muita gente jovem, que está a chegar. O mais importante é a equipa estar bem.""Este ano, todas as equipas que vamos defrontar na pré-época competem a grande nível na Europa e isso é bom para nós, para o que vamos encontrar mais à frente. A equipa está a responder francamente bem.""A integração aqui no Sporting é sempre boa. Temos um grupo muito bom, que faz com que os novos jogadores se integrem rápido. O Trincão é um miúdo fantástico, que vem no Barcelona, sabe o que é integrar-se em novos grupos. Conhece Portugal e é fácil para ele.""Todos os que compõem este plantel lutam por um lugar para jogar. Ele traz a experiência de ter crescido num grande clube como a Juventus, tem uma técnica muito boa, posicionamentos... Isso é importante para o que o Sporting lhe vai pedir, que é lutar por títulos e por ganhar cada jogo.""No futebol tem de ser assim, a nossa mentalidade é preparar os jogos e estar o melhor preparados possível para o dia seguinte. Depois, é jogo a jogo.""Cabe à direção desportiva fazer o planeamento do que querem para a equipa e nós trabalhamos, tentamos que todos os que chegaram se integrem e penso que assim será. Os que estão agora são os que trabalham e vão continuar.""As expectativas que trazia de Madrid superaram-se. Fomos campeões, no ano passado fomos segundos, competimos na Liga dos Campeões, que era o que queria, além de jogar com regularidade. Sabia que podia dar rendimento e estou muito feliz por ter renovado. Eu também respondi bem, com o entusiasmo de estar aqui muito tempo a responder ao Sporting."