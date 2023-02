Adán: «Ainda há muitas coisas para conseguir»

Adán lançou esta quarta-feira, ao lado de Rúben Amorim, o jogo da 1.ª mão do playoff da Liga Europa com o Midtjylland, partida agendada para amanhã, às 20 horas, em Alvalade."Para nós é importante esquecer a derrota. Obviamente, foi uma derrota difícil, mas jogar no Sporting sabemos que todos os jogos são importantes, vamos ter uma competição nova. Estamos a fazer coisas boas, a jogar bom futebol e queremos os resultado positivos que nos faltam""Se mereço ou não está aqui, está aqui o mister para perguntarem. A época está a ser irregular. Sinto-me bem, podemos apontar dois erros na época e assumou-os mas tenho mais de 110 jogos no Sporting e é preciso ver toda na perspertiva certa, assumir os erros, e sem querer emendar alguém sinto-me com confiante""Não é o único objetivo, faltam muitos jogos e muitas coisas para conseguir, principalmente queremos a consistência de resultados que queremos mostrar. Vejo-me sempre favorito a jogar no Sporting pois confio nos companheiros. Esta equipa é capaz de dar uma boa imagem""Teria que analisar cada partida, se olharmos ao último resultado a equipa esteve bem, criou situações de golo, consentiu pouco, mas sofremos dois golos, um num ressalto que deixa o jogador do FC Porto isolado e outro com um erro. Falta-nos essa consistência no ataque e na defesa"."Sim, o Bellerín conhecia-o pela passagem no Arsenal e pelo Betis. Não o conhecia tanto mas surpreendeu-me pela forma como se move na defesa e a forma como sai com a bola. Estão a integrar-se bem e a equipa também está a ajuar""Na vida como no futebol perdemos mais vezes do que ganhamos. Sofremos uma derrota há três dias e agora temos uma nova oportunidade. Quanto mais tempo tivermos no caminho da vitória, melhor. Estou certo que estamos no caminho certo apesar de alguns resultados negativos"