Adán antecipa dérbi: «Será sempre o Benfica, apesar do momento que esteja a atravessar»

Adán foi o porta-voz do plantel do Sporting na antevisão ao duelo da final da Allianz Cup diante do Benfica, numa conferência de imprensa na qual assumiu que esta prova, por ter sido a primeira que conquistou em Portugal, tem um sentimento especial.





"Sim, traz-nos boas recordações esta Taça. Chegamos num momento diferente, muito melhores e mais experientes. Mas sempre a ambição de voltar a ganhar esta competição", começou por comentar o espanhol.

O que espera do Benfica?



"Vamos defrontar uma super equipa, com grandes jogadores. Será sempre o Benfica, apesar do momento que esteja a atravessar. Será 50-50, sempre. Temos expectativas de voltar a ganhar esta competição."

Penáltis?



"Temos trabalhado todas as facetas do jogo, as bolas paradas, os momentos defensivos, ofensivos, mas também os penáltis."

Ausência de Coates muda alguma coisa? Deixou uma mensagem?



"Coates sabemos que é um jogador importantíssimo para nós, já o demonstrou várias vezes, não só pela sua forma de jogar. Obviamente que nestes momentos sentimos a sua ausência, fez-nos chegar uma mensagem de que está connosco mesmo à distância."

Presença de adeptos?





"Não nos coloca uma pressão especial. É uma motivação mais senti-los mais perto. No ano passado não pudemos tê-los connosco por perto. O apoio dos nossos adeptos é fundamental, ainda para mais numa final."