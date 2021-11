Adán após renovar: «Queria continuar aqui. Estou muito feliz no Sporting»

O Sporting já oficializou a renovação de Adán até 2024 e o jogador não escondeu a sua felicidade. "Era algo que queria que acontecesse. Queria continuar aqui, sou muito feliz no Sporting e a minha família também. Queria que esta relação continuasse por mais tempo", afirmou o guarda-redes, que deixou em aberto de prolongar a sua ligação ainda por mais tempo: "Vamos continuar, para já, por mais dois anos e estou muito feliz por isso. Estou sempre feliz a jogar futebol. É um privilégio poder desfrutar deste desporto e dedicar-me a ele".O espanhol, de 34 anos, garantiu que a sua decisão também se deveu ao ambiente que encontrou em Alcochete, e destacou a qualidade do plantel. "A mistura de veteranos com jovens no balneário é o que faz com que o grupo seja tão forte. Eles trazem a alegria e um pouco de loucura e nós, os mais velhos, damos a experiência de saber estar num clube assim. Temos um grupo fantástico que está a conseguir crescer a cada dia. Que continue assim por muito tempo", disse, destacando também a adaptação a Lisboa: "Quando tomei a decisão de vir para o Sporting valorizei muitas coisas. A cidade, o clube e uma muito importante: o estádio onde jogamos e a sua massa adepta. Essa parte é fundamental neste clube. No ano passado, o futebol não era futebol sem eles e voltou a alegria, a paixão e a emoção aos estádios com eles. Sabemos como se vive o Sporting em Portugal e estou muito feliz por poder sentir esse carinho que sempre me mostraram de outra forma, através das redes sociais ou na rua. Sentir de perto, agora, é importantíssimo para mim".O experiente guardião ainda abordou o bom momento defensivo da equipa e explicou o sucesso com "trabalho". "Nós e o míster levamos um ano e meio a trabalhar as suas ideias a nível defensivo e isso faz com que a equipa esteja sempre certa a defender. É muito importante, nas equipas de grande nível, sofrer poucos golos para que estejam sempre a lutar para ganhar", acrescentou antes de abordar a sua relação com Rúben Amorim: "A experiência que ele tem como treinador e o seu nível…eu não tenho tanto conhecimento. Somos próximos na idade, temos uma boa relação por isso, e nele entende perfeitamente o que sente um jogador da minha idade. Temos uma relação fantástica".