Adán 'capta' jovens talentos em Espanha: «Podem vir e ganhar experiência»

Antonio Adán revelou que faz 'captação' de jovens talentos em Espanha, no sentido de os convencer a virem para a liga portuguesa. O guarda-redes do Sporting diz mesmo que se trata de um "campeonato ideal para muitos jovens que em Espanha não têm tanta oportunidade.""Tento passar a mensagem em Espanha. Penso que é um campeonato ideal para muitos jovens que em Espanha não têm tanta oportunidade de jogar na 1ª divisão. Vir para aqui, jogar com continuidade num campeonato exigente como o português. É a mensagem que passo aos jovens jogadores que estão na equipa B de clubes importantes. Que podem vir aqui e ganhar experiência", disse o guardião espanhol, numa entrevista à Sport TV.Abordando um lado mais pessoal, Adán diz ser uma pessoa tranquila: "Os meus companheiros é que podem dizer como sou, mas posso dizer-lhe que gosto de ser igual dentro e fora de campo. Gosto de transmitir tranquilidade nos momentos mais complicados que passamos. Aprendi que não é preciso falar tanto no balneário e sim ser exemplo no dia a dia. Penso que isso é forma de liderar, sobretudo para os mais jovens. Digo-lhes que os treinos são importantes. Transmitir essa tranquilidade e segurança no campo e balneário."