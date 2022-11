Adán centenário no Sporting: «Mais um motivo para continuar a dar tudo»

View this post on Instagram A post shared by Antonio Adan (@antonioadan13)

A vitória do Sporting em Famalicão (2-1) coincidiu com o jogo 100 de Adán. O guarda-redes espanhol assinalou esta segunda-feira a marca redonda de leão ao peito, garantindo que a longevidade na baliza dos leões é motivo de orgulho e mais uma razão para tentar retribuir a confiança."Feliz e orgulhoso por vestir esta camisola e representar este símbolo em 100 jogos. É mais um motivo para continuar a lutar e a dar tudo por este clube", publicou o guardião, na sua conta na rede social Instagram.Adán, de 35 anos, assinou contrato com o Sporting em 2020, por duas épocas mais uma de opção, e, em novembro de 2021, renovou até 2024. O emblema de Alvalade pode mesmo tornar-se no clube pelo qual o camisola 1 fez mais jogos durante a carreira, um registo que neste momento pertence ao Betis (165) mas que ainda pode ser alcançado.