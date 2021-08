Adán: «Creio que não estivemos, de todo, bem na primeira parte»

Adán assume que o Sporting não esteve muito bem no arranque da partida em Famalicão, que terminou com um empate (1-1). "Creio que não estivemos de todo bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo, após o golo do Famalicão, a equipa teve uma boa reação e lutou pela vitória até ao fim", começou por dizer o guarda-redes do Sporting, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.





Ainda assim, o guardião espanhol diz que continuar sem derrotas é sempre positivo. "Vínhamos de uma sequência de vitórias, mas é positivo continuar sem perder. Agora é descansar e recuperar", terminou.