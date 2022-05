Adán de fora deixa Liga sem totalistas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O espanhol era o último candidato a totalista no campeonato, pois podia fazer o pleno de jogos e minutos. Esse patamar deixa de estar ao alcance nesta edição da Liga.

Com as despedidas certas de Sarabia ou Feddal, o último jogo da época será especial também para João Virgínia. O guarda-redes cedido pelo Everton fará a estreia absoluta na Liga, aos 22 anos, no lugar habitualmente ocupado por Adán (que ontem festejou 35 anos).