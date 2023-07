Adán deixa garantia no arranque do Sporting: «Queremos fazer muito melhor este ano»

Adán deu voz ao "entusiasmo" do Sporting em direção à nova temporada, para a qual a meta é... simples. "Queremos fazer muito melhor este ano", sublinhou o experiente guarda-redes, depois do 4.º lugar na Liga na época passada."Já estávamos com vontade de começar, de estarmos todos juntos aqui e de dar início à nova época com energia e entusiasmo renovados", disse à Sporting TV, assumindo que na Academia "as sensações são boas". "[Na pré-época] é quando se faz mais trabalho físico, mas com todo o entusiasmo", reforçou."Os começos são sempre entusiasmantes. Começa a nova temporada e estamos todos com vontade de fazer as coisas bem. Acima de tudo, prometemos muito trabalho. Essa é a filosofia desta equipa: trabalhar todos os dias ao máximo. Estou seguro de que isso vai dar trazer bons resultados", acrescentou o espanhol, de 36 anos, à partida para a 4.ª época consecutiva em Alvalade.Por ser um dos mais experientes do plantel, Adán fala com propriedade do talento da formação que está sob observação de Rúben Amorim na pré-época, uma aposta que "faz parte da filosofia do Sporting e do míster". "Os jovens têm feito as coisas bem nas camadas jovens e chegam à equipa principal com muita esperança. É bom para nós, que estamos aqui há mais tempo, ver essa fome que os mais novos têm de ganhar o seu lugar na equipa. Isso pode ajudá-los na integração", atirou.