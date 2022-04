Sebastián Coates não conseguiu esconder a desilusão no lance que originou o único golo do FC Porto e que selou a passagem dos dragões, uma situação em que Inácio não ficou isento de culpas. O central viu Toni Martínez fugir à marcação, fixando o 1-0 no marcador, o que levou ao descontentamento de um desamparado Adán. Logo após o golo, o guardião espanhol não poupou o jovem central, dando-lhe uma ‘dura’ no seguimento do lance do golo concedido.