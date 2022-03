Adán e a diferença para os 'grandes' europeus: «Se conseguirmos que venham grandes jogadores, a Liga vai crescer»

Antonio Adán comentou esta quarta-feira, em entrevista à Sport TV, a realidade do futebol português, analisando as diferenças entre clubes como Sporting, Benfica e FC Porto em relação aos grandes clubes europeus, principalmente quando se chega a uma fase avançada das provas europeias, como foi exemplo a eliminação dos leões perante o Manchester City na Liga dos Campeões."Infelizmente a grande diferença e económica. Chega a um ponto da Champions que vais enfrentar equipa com uma diferença tremenda, até na experiência. São quase sempre as mesmas equipas. Não quer dizer que em Portugal não exista, mas é difícil enfrentar o City, podemos meter alma, mas a diferença vem ao de cima e mostra que têm o melhor treinador do Mundo, melhores jogadores, que estão num nível superior", considerou o espanhol de 34 anos, dando o mote para mudanças: "Se conseguirmos que venham grandes jogadores e que a liga cresça economicamente, estou convicto que a liga vai crescer."Além disso, Adán não deixou de enaltecer a conquista do título ao serviço do Sporting, na temporada passada, recordando os festejos com os adeptos. "Foi espectacular. No ano passado, mesmo sem os adeptos nos estádios, mostraram-nos o seu apoio. A celebração do título foi espectacular. Foi compreensível tudo o que aconteceu. Temos sido apoiados de forma espectacular. Tanto nas derrotas como nas vitorias, estão sempre lá. Temos de tentar que não passem 19 anos sem um titulo e que o Sporting lute todos os anos por dar alegrias. Os adeptos estão lá nos bons e maus momentos. É uma felicidade vê-los", vincou.De resto, avaliou de que forma esta experiência e desafios acumulados nos verdes e brancos acabam por ser positivas para os jogadores mais novos. "Tem de ser um pouco de tudo, têm de ter em conta que nem tudo é decisivo. Claro que vão sentir a pressão, porque a exigência é maior e colocamos a exigência alta. O objectivo é superarmo-mos a cada ano. Quanto mais jogos de alto nível fizerem, mais sentirão isso. Temos de passar a mensagem que é igual jogar com o Man. United ou Arouca. No dia seguinte, há uma nova oportunidade. E vão passar por momentos piores, melhores, de ganhar ou perder. Têm de ter a mentalidade de dar tudo, porque assim estão mais perto de ganhar", concluiu.