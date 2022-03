Adán e a luta pelo título com o FC Porto: «É uma distância considerável, mas se tiver que ser na última jornada...»

Com sete jornadas por disputar e seis pontos a separar FC Porto e Sporting, Adán admite que a distância para o topo é "considerável", mas garante que os leões vão "lutar até ao fim" pelo título nacional. Isto sem desconsiderar o Benfica, porque no entender do guardião espanhol a luta "é a três"."Penso que é um corrida a 3. Seis pontos é uma distância considerável, mas temos de nos focar em nós. Temos de ganhar todos os jogos e continuar a lutar até ao fim. Essa é a nossa obrigação, a obrigação deste clube. No final, caso o FC Porto seja campeão, temos de dificultar-lhes a vida ao máximo. Se tiver de ser na última jornada... Que seja. Esse é o nosso objetivo", frisou, em entrevista à Sport TV, virando o foco para o outro rival: "Também temos de manter a distância para o Benfica, porque é importante para o clube e para nós estar novamente no próximo ano na Liga dos Campeões. Temos de estar muito focados no que temos de fazer".Instado a traçar a comparação entre FC Porto e Benfica com equipas espanholas, Adán acedeu ao desafio e começou por ver um elo entre os dragões de Sérgio Conceição e os colchoneros de Diego Simeone. "Comparo o FC Porto muito mais ao Atlético Madrid. É uma equipa que, mesmo se não estiver bem no jogo, sabemos que vai competir e que vai estar sempre dentro do jogo para nos dificultar a vida. Nunca podemos estar tranquilos mesmo se estivermos a ganhar porque sabemos que é uma equipa muito competitiva, que luta muito nas bolas paradas e nas segundas bolas", sublinhou Adán."Talvez o Benfica tenha um perfil diferente, joga de forma mais aberta, com posse de bola. Joga de forma diferente. Sabemos que tem jogadores de altíssimo nível, por isso é que estão na luta", rematou.