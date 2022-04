Adán e a 'noite dura' frente ao FC Porto: «Não conseguimos ser a nossa melhor versão»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Antonio Adan (@antonioadan13)

Antonio Adán, guarda-redes do Sporting, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para lembrar a derrota de ontem frente ao FC Porto (0-1) na 2.ª mão das 'meias' da Taça de Portugal, que ditou a eliminação dos leões da prova."Ontem foi uma noite dura. Não conseguimos ser a nossa melhor versão e devemos fazer uma autocrítica. Vamos encarar com exigência máxima o que falta jogar. Seguimos juntos", referiu o espanhol.Recorde-se que Pablo Sarabia também já reagiu à derrota dos leões, frisando a "frustração" após o desaire.Coates, capitão do Sporting, garantiu que a formação de Rúben Amorim vai dar tudo para vencer os quatro jogos que faltam. "Momento para fazer autocrítica do que fizemos mal, ainda faltam 4 jogos para acabar a época e devemos ganhar todos", escreveu o uruguaio no Instagram.













