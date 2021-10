Adán e a renovação: «Todos sabem o quanto sou feliz no Sporting»

Titular indiscutível e com contrato com o Sporting até 2022, Adán foi esta segunda-feira questionado esta por Record sobre a renovação.





"Todos conhecem a minha vontade de estar aqui e o quão feliz sou no Sporting e o quão feliz é a minha família em Lisboa. E isso é muito importante para a decisão do futuro mas não depende só de mim e creio que agora não é o momento para falar disso", referiu, frisando que "há uma grande relação com o clube para que isso continue" mas que "agora é tempo de concentração no jogo de amanhã e depois logo se vê"."Obviamente que o nosso pensamento é somar os primeiros 3 pontos na Champions, confirmar a evolução que temos tido nos dois primeiros jogos e somar os pontos que a equipa precisa para retomar os índices de confiança.""Se queremos continuar na Champions temos de somar pontos já a partir de amanhã mas faltam mais da metade dos jogos em disputa e ainda temos muito que dizer na Champions. Para nós é muito importante começar a conquistar pontos desde já.""Obviamente que a experiência na competição é importante para evitar erros. Sabemos que as grandes equipas da Europa que chegam à fase final são quase sempre as mesmas. Temos muitos jovens mas de outra forma tentamos compensar com a nossa vontade de jogar a competição e ir melhorando aos poucos. O primeiro jogo mostrou isso com muita ambição de jogar. No segundo jogo mostrámos uma imagem mais sólida. Tentamos crescer nesse aspeto, os mais velhos a tentarem puxar por isso no balneário e amanhã vamos lutar pelos 3 pontos.""Como disse o míster com Pote somos melhores. Quantos mais jogadores tivermos disponíveis melhor é, mais forte é a equipa e mais possiblidades dá ao míster para decidir. Pote fez muitos golos importantes para nós no ano passado. Aequipa é muito mais forte quando estão todos disponíveis.""Olhamos para o Besiktas e sabemos que tem grandes jogadores e individualidades, mas centramo-nos neles como equipa", finalizou.