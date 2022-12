Adán e a situação do Sporting: «É o momento para exigir, trabalhar e corrigir algumas coisas»

Adán, numa entrevista ao jornal 'Sporting', revela-se "orgulhoso" por ter sido eleito como futebolista do ano para os adeptos, e faz um balanço da presente época que reconhece estar a ser irregular. Aliás, o guardião admite que a paragem para o Mundial pode ter consequências positivas em Alvalade."Eu acho que é bom, temos de ver o lado positivo desta situação. É certo que vínhamos de duas vitórias seguidas, mas precisávamos de corrigir algumas coisas e assentar as ideias, voltar às raízes e fazer as coisas bem. Tivemos muitos altos baixos e acho que esta paragem está a ser boa para trabalhar certas coisas", defende o espanhol que tem dificuldades em entender o mau início de época: "É difícil de explicar porque tenho a certeza de que não há um fator específico para isso. A equipa quer, demonstra todos os jogos que quer ganhar e faz por isso. Acho que na maior parte dos jogos fomos superiores ao adversário, mas os resultados não saíram como queríamos. Temos de conseguir essa consistência de vitórias. O míster já falou disso várias vezes e é isso que nós procuramos. Quando a bola não entra tira confiança aos que jogam à frente, mas também sofremos mais golos, o que acaba por retirar a confiança a todos. Mas, como já disse, temos de estar tranquilos porque a equipa trabalha bem e está a fazer as coisas bem. É acreditar que a bola vai entrar".A eliminação na Champions foi um revés nas aspirações do grupo e, tal como fez logo no final do jogo com o Marselha, Adán, voltou a assumir as suas responsabilidades numa derrota que acabou por ter consequências na classificação final do grupo. "Há jogos assim e temos de assumir a nossa responsabilidade, temos de assumir os nossos erros. No dia seguinte há novo treino e depois novo jogo. Vínhamos de uma série de jogos nos quais estive bem. Acho que em Frankfurt fiz uma boa exibição e com o Tottenham em nossa casa também, mas aquele jogo não me saiu como queria. Fiz uma série de bons jogos, mas, infelizmente, na nossa sociedade marca muito mais aquilo que se faz mal do que aquilo que se faz bem. Por isso, há que estar tranquilo e ter a consciência limpa. No dia seguinte e no jogo a seguir [Santa Clara] as coisas saíram-me bem. Isso não foi uma casualidade: as coisas trabalham-se e quando se está no caminho certo, por norma, as coisas correm bem", acrescenta antes de abordar a eliminatória com o Midtjylland relativa à Liga Europa: "A nossa ambição é a de sempre. Temos capacidade para chegar longe, mas temos de ir jogo a jogo. A equipa está preparada, competiu muito bem na Champions e pode fazer um bom desempenho na Liga Europa".Entretanto, ainda na ressaca da goleada frente ao Farense por 6-0 na Allianz Cup, o guardião considerou que a reconquista do título "é um objetivo" a alcançar. "A Taça da Liga é um dos objetivos que traçámos logo no início da época e o Sporting está sempre obrigado a lutar por todos os objetivos", aponta o espanhol assinalando que as últimas semanas têm sido de trabalho intenso em Alvalade: "O míster está a ser exigente, como é sempre connosco. Ele sabe muito bem como gerir o grupo, sabe quando o grupo precisa de exigência ou quando precisa de momentos de diversão. E acho que, ao longo desta paragem, há tempo para tudo, mas o mais importante, e tendo em conta como a equipa esteve até aqui, este é momento para exigir, trabalhar e corrigir algumas coisas".Confessando que "não tem visto muitos jogos do Mundial", Adán mostra-se otimista em relação às possibilidades de Portugal e Espanha. "Tenho visto alguns jogos, mas não muitos. Quando saio da Academia tento não ver muito futebol, mas claro que há jogos que todos gostamos de ver. Espanha e Portugal de certeza que vão chegar longe pois são seleções muito boas e são sempre favoritas a chegar o mais longe possível. Fizeram uma boa fase de grupos e, por isso, estou certo de que vão continuar a fazer um bom Mundial", avisa."Orgulhoso" por ter completado 100 jogos pelo Sporting na vitória em Famalicão, o guarda-redes também assegurou que o futuro da baliza leonina está garantido. "surpreendeu-me a aposta que se faz na formação, mas há uma qualidade tremenda. Todos os dias temos jovens jogadores a treinar connosco e eles mostram uma qualidade enorme desde muito cedo. O clube trabalha muito bem a formação e, pouco a pouco, a cada ano, vemos que aparecem dois ou três preparados para jogar ao mais alto nível. Falamos do Diego Calai porque é aquele que trabalha mais connosco no dia-a-dia, mas há mais. O Calai está a preparar-se muito bem para um dia assumir a baliza do Sporting. Embora o percurso na formação corra bem, é difícil chegar e manter-se, mas ele está no caminho certo. Também temos o Diogo Pinto, por exemplo, que às vezes também treina connosco. Esteve muito bem agora na selecção, mostrou um nível espectacular. Eles estão preparados para em breve estarem connosco e, oxalá,que no futuro sejam guarda-redes da equipa principal do Sporting", afirma o jogador que ainda faz um balanço muito positivo desta sua aposta pelo clube leonino: "O Sporting teve confiança para apostar num jogador quenos dois últimos anos não tinha jogado muito no Atlético de Madrid, dando-me segurança para me juntar a este projeto e o míster mostrou-me confiança para poder jogar a cada semana. Além disso, o Sporting tem-me dado títulos e isso sempre algo que dá prestígio a qualquer futebolista. No ano anterior a eu chegar oSporting tinha sido quarto classificado, não tinha estado na luta pelos títulos, não ganhava o campeonato há 19 anos e não alcançava tantos objetivos. Obviamente que, por isso, também aí as minhas expectativas foram mais do que superadas", confessa o espanhol que ainda destaca a "estabilidade" que encontrou no clube de Alvalade.