Adán e Matheus Nunes entregam prémios a Diego Callai e Tiago Ferreira

Diego Callai e Tiago Ferreira foram distinguidos na formação do Sporting nas categorias de defesa do ano e golo do ano, respetivamente. Os prémios referem-se à época 20/21, mas só agora foram entregues devido à pandemia, pelas mãos de Adán e Matheus Nunes. Habitualmente chamados para trabalhar sob as ordens de Rúben Amorim, os dois jovens revelaram-se "orgulhosos" por verem o seu esforço recompensado e ainda foram elogiados pelos dois jogadores do plantel principal.Diego Callai garantiu a defesa do ano num jogo frente ao Marítimo na Liga Revelação e fez questão de partilhar o prémio com os seus companheiros de equipa. "Estou muito feliz pelo prémio, que é ainda mais especial por ter sido entregue pelo Adán. Ele é um ídolo para mim, é alguém em quem procuro inspirar-me. Ajudou-me sempre muito dentro e fora do campo e de certeza que vou continuar a aprender com ele. Podia ter sido qualquer um dos meus colegas a receber este prémio. Houve defesas fantásticas ao longo da época e espero que isto sirva de inspiração para outros guarda-redes das camadas jovens. Basta quererem, esforçarem-se e dedicarem-se, pois um dia o vosso momento chegará", afirmou o jovem guardião à Sporting TV.Após ter feito a entrega, o guarda-redes espanhol também não poupou elogios ao companheiro de equipa. "O Diego já é um companheiro porque ultimamente tem passado muito tempo connosco na equipa principal. É um grande guarda-redes e para mim é gratificante entregar este prémio. O clube está a trabalhar bem ao atribuir estes prémios pois isso dá motivação aos jovens", sublinhou o titular da baliza leonina.Tiago Ferreira encontra-se a recuperar de uma lesão e viu neste prémio mais um incentivo. Convidado a recordar o remate no jogo com o Belenenses SAD na Liga revelação, o extremo agradeceu os votos que recebeu. "Estou muito feliz por receber este prémio, ainda por cima das mãos do Matheus Nunes que é um jogador incrível. Agradeço a todos os que votaram em mim e quero dar os parabéns a todos os que marcaram grandes golos na formação. Após um canto a bola veio para fora da área, rematei de primeira e meti a bola mesmo no ângulo", lembrou no canal do clube.Matheus Nunes ofereceu a distinção e também não deixou de elogiar o jovem companheiro. "Todos os atletas da formação têm muita qualidade, mas em especial o Tiago, que já esteve a treinar connosco e é um médio fantástico. Ele deve estar muito feliz pois já marcou muitos golos fantásticos na Academia. É merecido. O mister Amorim aposta muito na formação e ele já esteve connosco, por isso percebe a exigência que é estar lá. Se não desistir e continuar a trabalhar, vai chegar à equipa principal", assegurou o internacional português.