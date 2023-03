Adán e o apuramento para os 'quartos' da Liga Europa: «É uma alegria tremenda»

Adán mostrou-se em grande nível frente ao Arsenal. O guardião somou várias defesas importantes no desenrolar do encontro no Emirates e nos penáltis brilhou ao defender o penálti do brasileiro Martinelli, que colocou o Sporting na frente da 'lotaria'.

"É uma alegria tremenda. Fizemos um grande jogo, sabíamos que iriam existir momentos que íamos sofrer, são a melhor equipa da Premier League, possivelmente a melhor nesta competição e estivemos bem. A nível pessoal, quando as coisas correm bem, há que trabalhar. E quando estão mal, igual. É o único caminho para conseguir os êxitos. Levar isso com naturalidade e seguir em frente", disse o guardião em declarações à SIC.





"Ao longo dos dois jogos, fomos no geral muito bons. Tanto a defender como ofensivamente. Em Alvalade tivemos ocasiões suficientes para chegar com outra vantagem. Aqui trabalhámos bem, não fomos abaixo com o golo e conseguimos dar a volta ao jogo.""É uma grande emoção para os adeptos, o apoio foi incrível, e temos de pensar no jogo seguinte, que é o mais importante. Também temos de resolver algo no campeonato. Agora temos dias de descanso merecidos. É emocionante para todos, para a equipa e para o clube continuar nesta competição. É uma motivação", vincou.