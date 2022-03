Adán e o empate na casa do Man. City: «Temos de ficar orgulhosos»

Adán mostrou-se feliz com o resultado e destacou op crescimento da equipa. "Depois do resultado do primeiro jogo que a eliminatória ficou praticamente impossível. Nós tentámos fazer crescer os jogadores com pouca experiência e a equipa. Temos de ficar orgulhosos pois faz parte do processo. Sabemos de onde vimos pois o Sporting tem de estar preparado para disputar estes jogos. A equipa esteve melhor defensivamente, e eles também não jogaram com a mesma clareza. Saímos satisfeitos", afirmou o guardião, à Eleven Sports, onde destacou o apoio recebido:"É incrível. Estiveram aqui milhares de pessoas e só podemos agradecer", frisou o guardião dos leões.