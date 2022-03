Adán e o futuro de Sarabia no Sporting: «É uma decisão complicada, até para ele»

O guarda-redes espanhol Adán comentou esta quarta-feira, em entrevista à Sport TV, o futuro de Pablo Sarabia, um dos três jogadores de nacionalidade espanhola do plantel do Sporting. O experiente guardião salientou a "grande época" que o compatriota está a fazer com a camisola dos leões, sublinhando que a continuidade do jogador que pertence aos quadros do PSG "é uma decisão complicada, até para ele"."É uma decisão complicada, até para ele. Sente-se muito bem em Portugal, está a fazer uma grande época. É um jogador acima da média, internacional espanhol e claro que ficaríamos muito felizes por continuar cá. Não é um decisão só dele e depende de muitas coisas", começou por dizer o guarda-redes leonino, deixando ainda rasgados elogios ao capitão do Sporting, Seba Coates."É a nossa referência, é o nosso capitão, um líder dentro de campo. Apesar de ser tranquilo, pela forma de andar, passear por aqui, tem muito caráter e demonstra-o quando tem de o mostrar. Temos um grande capitão que nos ajuda muitíssimo", disse."É bom para os dois [guarda-redes e defesas]. Jogamos com 3 centrais, dá segurança, tens mais um defesa, mas os nossos laterais funcionam mais como extremos do que defesas. É o perfil que temos, tanto Porro, que é um jogador que gosta muito de ir ao ataque. Utilizamo-lo para atacar. Ou o Nuno Santos quando joga. Não é só uma defesa a 3. Tanto para mim como para os centrais, sente-se mais protegidos e com segurança. Utilizei esta tática noutras equipas e conhecia claramente. Estava habituado", terminou.