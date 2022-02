Adán e o penálti defendido: «Foi um momento importante»

Adán foi uma das figuras do jogo com o Famalicão e, no final, reconheceu que a sua defesa ao penálti marcado por Banza foi crucial para a vitória dos leões."Foi um momento importante pois era o final da primeira parte e só tínhamos a vantagem de um golo. Tive a sorte de defender o penálti e isso permitiu que a equipa ficasse sempre em vantagem", afirmou o guardião, à Sport TV, onde destacou o trabalho da defesa: "Durante todo o ano temos feito um bom trabalho defensivo. É certo que nas últimas jornadas temos sofridos mais golos do que é habitual, e creio que é bom falarem nisso pois é sinal que não os costumamos sofrer. Quando isso acontece até parece que está alguma coisa mal, mas não. Para um guarda-redes é importante ter uma linha defensiva como a que temos".O espanhol ainda abordou o clássico e reconheceu que vai um teste complicado para os leões. "Vamos começar a preparar esse jogo. O FC Porto é uma superequipa que está a fazer uma grande temporada, e tem seis pontos de vantagem. Nós temos de pensar jogo a jogo para reduzir essa desvantagem até ao final", concluiu.