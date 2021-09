Adán e o prémio de melhor guarda-redes de agosto na Liga Bwin: «É fruto do trabalho de todos»

António Adán recebeu o prémio de melhor guarda-redes da Liga Bwin do mês de agosto, tendo arrecadado 27% dos votos dos treinadores principais da competição. O guardião espanhol agradeceu a distinção e realçou que a mesma reflete o trabalho que é feito pela equipa.





"Fico contente pelo facto de os treinadores voltarem a eleger-me. Terminei a época passada e começo esta a receber este prémio, algo que significa que a equipa continua a fazer bem as coisas. É um prémio individual, mas é fruto do trabalho de todos. O meu foco não são os prémios individuais e estou convencido de que se a equipa continuar bem, todos iremos receber estes prémios", referiu o jogador do Sporting.Recorde-se que Adán superou a concorrência de Kritciuk, do Gil Vicente, que alcançou 17% dos votos, e de Odysseas Vlachodimos, do Benfica, com 16%.