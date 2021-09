Adán e Porro gostaram do que viram de Sarabia

A exibição de Sarabia foi elogiada pelo selecionador espanhol, Luis Enrique, que se revelou contente com a mudança do extremo para o Sporting. “Foi o único deste grupo que se transferiu, e estou feliz que agora comece uma nova aventura. Fez bem em mudar de clube pois quer jogar mais minutos, por isso acho que tomou a decisão acertada”, disse ‘Lucho’, que ainda apontou as principais armas de Sarabia: “Ainda não tem o ritmo dos seus companheiros, mas é um jogador de grande qualidade que tem golo e transporte de bola”. Assim que o jogo acabou, o próprio Sarabia partilhou no Instagram uma mensagem dizendo “Grande equipa. Vamos Espanha!” Adán e Pedro Porro não perderam tempo , e reagiram em poucos minutos fazendo o habitual “gosto”.