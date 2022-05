Adán: «É tempo de desligar para regressarmos na próxima época com ambições renovadas»

Caiu o pano sobre 2021/22 e os jogadores do Sporting partiram para férias, entre eles Adán, que agradece o tempo para descansar, depois de um ano com "muitos bons momentos e dois títulos", mas desde já aponta baterias à nova temporada.

Apesar de reconhecer que o Sporting não conseguiu "o principal objetivo", isto é a revalidação do título nacional, o guarda-redes espanhol espera que o clube continue a evoluir na próxima época. "Chega ao fim a temporada sem conseguirmos o principal objetivo mas com muitos bons momentos e dois títulos. Agora é tempo de desligar um pouco para depois regressarmos na próxima época com ambições renovadas e para continuar a crescer lado a lado convosco. Obrigado pelo apoio incondicional, sportinguistas!", escreveu Adán, nas redes sociais.