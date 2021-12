Adán eleito melhor guarda-redes da Liga Bwin nos meses de outubro e novembro

Adán foi esta segunda-feira distinguido, pela segunda vez esta temporada, como o melhor guarda-redes do mês da Liga Bwin. Em causa estão as exibições do guardião espanhol do Sporting nos meses de outubro e novembro, suficientes para reunir 40.48% dos votos dos treinadores do campeonato.

O experiente guarda-redes do Sporting superou a concorrência de Diogo Costa (FC Porto), com 18,25% dos votos, e também de Samuel (Portimonense), que contabilizou 13,49% dos votos.