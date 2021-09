Adán eleito o melhor guarda-redes do mês de agosto na Liga Bwin

O espanhol Antonio Adán foi eleito o melhor guarda-redes da Liga Bwin no mês de agosto. Com um total de 27 por cento dos votos por parte dos treinadores principais da competição, o guardião de 34 anos dos leões bateu a concorrência de Kritciuk, do Gil Vicente, que conseguiu 17%, e de Odysseas Vlachodimos, do Benfica, que ficou na terceira posição com 16% dos votos.





Recorde-se que, durante o primeiro mês do campeonato, Adán foi totalista, participando nos quatro jogos do Sporting, onde sofreu apenas dois golos.