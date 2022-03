Adán eleito para a equipa da semana da Champions

Antonio Adán foi escolhido para o onze da semana na Fantasy Football da Liga dos Campeões. Devido à exibição protagonizada no empate (0-0) do Sporting na visita ao Manchester City, na 2.ª mão dos oitavos-de-final da prova milionária, o guarda-redes espanhol garantiu a maior pontuação entre os guardiões que se exibiram na ronda desta semana, assegurando um lugar no onze.O experiente guarda-redes de 34 anos foi um dos elementos em destaque no nulo dos verdes e brancos na visita a Manchester, conseguindo assim com que o City ficasse pela primeira vez desde 2016 em branco na prova milionária.Adán garantiu 7 pontos nas escolhas da Fantasy Football da Champions, sendo que Lewandowski acabou por ser o jogador com maior pontuação entre os onze escolhidos, ao somar 24 pontos. Sule (9 pontos), Skriniar (11), Bastoni (8), Laporte (8), Zinchenko (8), Gnabry (7), Leroy Sané (14), Thomas Muller (11) e Benzema (17) completam as escolhas.