Adán: «Estamos na meia-final a pensar no título de sábado»

O Sporting está a poucos minutos de entrar em campo com o Arouca, na meia-final da Allianz Cup, e Adán deu voz à confiança do grupo, que vai entrar em campo no Municipal de Leiria "a pensar no título"."É um prazer voltar a estar aqui, num estádio que nos traz boas recordações. Nos últimos anos conseguimos ganhar esta taça. A preparação foi boa, tanto na fase de grupos como no jogo contra o Sp. Braga fomos muito regulares e fizemos um grande trajecto. Estamos na meia-final a pensar no título de sábado", vincou, à Sport TV, o experiente guarda-redes, que relativiza o facto de os leões terem sido derrotados pelo Arouca no campeonato: "Gosto de ficar com o positivo: fizemos uma fase de grupos muito boa, não sofremos e marcamos muitos golos. Será um jogo completamente diferente do que foi no campeonato. Estamos a jogar para entrar numa final e o nosso pensamento é conquistar títulos".Por sua vez, Antony admite que a presença do Arouca na fase decisiva da competição é "muito especial", razão pela qual o plantel está "muito ansioso para que comece o jogo". "Sonhamos com isto. Todas as equipas do campeonato gostavam de estar no nosso lugar", frisou o extremo, também ele sem fazer leituras do primeiro embate das equipas nesta época: "Cada jogo é um jogo, não adianta reviver o passado".