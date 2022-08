Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Adán já vê o clássico com o FC Porto Recuperação do guarda-redes será mais rápida que o previsto e vai deixá-lo pronto para o clássico de 20 de agosto, com o FC Porto





• Foto: Ricardo Nascimento