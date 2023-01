Adán lança Allianz Cup: «Importante ganhar troféus para criar o hábito de vitória»

Antes de enfrentar o Arouca na meia-final da Allianz Cup esta terça-feira, Antonio Adán lançou a partida, deixando claro que o Sporting só pensa em conquistar novamente o troféu, fazendo assim um pleno sob o comando de Rúben Amorim - pode vencer a terceira Taça da Liga ao cabo de três temporadas em Alvalade. No lançamento da partida, à margem de uma entrevista conduzida por um dos embaixadores da Liga, Nélson Pereira, o guardião espanhol destacou a necessidade de implementar uma cultura de vitória num plantel leonino com juventude à mistura."Para mim todos os troféus são importantes. No final da carreira é importante contar quantos troféus ganhamos e temos em casa. Creio que todos têm a sua importância. O campeonato mostra a regularidade durante todo o ano, mas uma taça é sempre bom para todos. O objetivo é continuar a somar títulos neste projeto que começou com o míster Rúben [Amorim] e também com o nosso presidente. É importante continuar a ganhar troféus para que os jovens possam participar neste tipo de jogos e criar o hábito de vitória. Creio que estamos no caminho certo. O projeto é assente em troféus e temos de continuar assim", sublinhou o guardião de 35 anos, completando: "O Sporting tem essa responsabilidade de ser um clube grande e ser superior ao Arouca. Mas temos de ter respeito por uma equipa que está a fazer um bom campeonato, tem uma oportunidade única para o Arouca e é importante para todos eles. Mas também mostrar personalidade, porque somos o Sporting e queremos vencer o título."Além disso, numa competição cujo formato é visto como inovador e interessante por parte do experiente guarda-redes, Adán deixa claro que a aventura em Alvalade tem sido positiva. "Superou todas as expetativas que podia ter. sempre falaram muito bem do clube, cidade e do campeonato. No primeiro ano superou tudo. Fomos campeões, ganhando praticamente tudo. Portanto, tínhamos expetativas de lutar pelo título, mas nunca pensei que o primeiro ano fosse tão bom. Sobre a Taça [da Liga], é uma oportunidade para clubes não tão grandes poderem chegar a esta fase e tentar ganhar um título. É emocionante para eles. Esta ideia de final four torna a prova mais atrativa. Por exemplo, em Espanha não há uma competição assim. E estamos motivados", assegurou.Certo é que Adán deseja, tal como o resto da equipa, voltar à boa fase no que diz respeito a resultados, pegando talvez na melhor fase desta temporada como um exemplo a seguir. E, na realidade, tal sucedeu precisamente em jogos da Allianz Cup. "O Sporting tem sempre de lutar por todos os títulos. Os objetivos são sempre chegar o mais longe possível nessa luta por troféus. Agora estamos à porta de uma final, de poder desfrutar outra final. Temos duas Taças [da Liga] nestas três temporadas e queremos uma terceira. Fizemos uma boa fase de grupos. Tanto a fase de grupos como o jogo contra o Sp. Braga foi o nosso melhor momento nesta temporada. Tanto no ataque como na defesa. Conseguimos ser consistentes e isso permitiu-nos chegar a uma meia-final", concluiu.