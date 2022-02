Adán: «Momento para fazer autocrítica»

Com o plantel do Sporting a digerir o empate com o Marítimo, Adán assumiu, nas redes sociais, que este é o "momento para fazer autocrítica". "Já a pensar no próximo jogo, trabalho e mais trabalho", prometeu o guardião.O capitão Coates agradeceu o "apoio" dos sportinguistas na Madeira, enquanto Porro assegura que os leões vão "continuar a acreditar todos juntos". "Somos da raça que nunca se vergará", frisou.