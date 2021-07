Adán: «Mostrámos que somos capazes de ser campeões»

Adán foi o escolhido para fazer analisar o trabalho de pré-época já realizado, e os objetivos a concretizar no estágio que se está a realizar no Algarve. O guarda-redes considera que o facto de ser campeão não aumenta a responsabilidade dos leões, e garante que será seguida a mesma filosofia do ano passado.





"O Sporting é favorito a ganhar todos os jogos, é esta a nossa mentalidade e foi assim que enfrentámos o campeonato no ano passado, e vai ser assim este ano. Ter sido campeão foi algo bonito para o clube e para nós, e um clube como o Sporting tem de estar sempre na luta, mas termos sido campeões não indica que este ano sejamos os favoritos. Somos favoritos a ganhar o próximo jogo, é esta a nossa mentalidade", afirmou aos jornalistas revelando a mensagem passada pelo treinador: "Foi exatamente a mesma. A mentalidade do mister é encarar assim todos os jogos da mesma forma pois as coisas mudam muito de um ano para o outro e, por esse motivo, temos de estar concentrados e encarar todas as partidas com muita humildade. Se pensarmos por termos sido campeões não temos de ser humildes e trabalhar com a mesma dedicação e união estamos enganados. Estamos todos convencidos que o melhor discurso é pensar jogo a jogo. A responsabilidade é a mesma. Representamos um clube com um história enorme que mobiliza muitas pessoas a nível munidal, e esta é a nossa responsabilidade. O maior orgulho é queremos fazer o melhor possível para todos eles".Reforçando esta ideia, o guardião ainda revelou o que mudou em relação ao último ano. "Somos um grupo com a mesma união que já mostrou no ano passado, e onde vai um vão todos. O que mudou é que mostrámos que somos capazes de ser campeões, e isso dá mais confiança e experiência para encarar o ano seguinte. Contudo, a base do ano passado que é a união, o trabalho e a humildade, isso deve continuar", acrescentou abordando ainda a Supertaça: "É o primeiro grande objetivo que temos pela frente. Agora temos de ficar em forma após um largo período de férias, e é o que temos de fazer. Já temos a união de grupo que faz sempre falta e os estágios servem para isso, mas essa união já temos. Temos é de nos preparar muito bem para a Supertaça".Como um dos mais experientes do grupo, o titular da baliza leonina também ainda falou da mensagem que vai ser passada aos mais jovens. "O mais importante é que se unam rapidamente ao grupo, e sigam o exemplo dos que estão aqui há mais tempo e que já conhecem o clube e o futebol profissional. Isso é o mais importante. É fundamental que haja pessoas que lhes apontem o caminho", sublinhou antes de comentar o regresso a Lagos: "Para nós é uma alegria voltar aqui pois estamos num grande hotel que nos traz boas recordações pois, no ano passado, estivemos aqui muito tempo. Temos as condições de preparar muito bem o que aí vem e é isso que estamos a fazer. O plantel, com os guarda-redes de uma forma mais específica, está a fazer um grande trabalho. Encontramo-nos a preparar a temporada da melhor maneira".Escusando-se a comentar a possível ida de João Mário para o Benfica, o guarda-redes ainda pediu o regresso do público às bancadas. "Oxalá assim aconteça e todos o desejamos. Já passa um ano e meio sem público nas bancadas e desejamos ter o público connosco, sentir essa união e o seu apoio. Às vezes até a pressão dos adeptos contrários ajuda a ganharmos os jogos", concluiu.