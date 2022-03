Adán: «Não foi a noite que tínhamos preparado mas que ninguém duvide desta equipa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No fue la noche que habíamos preparado, pero que nadie tenga duda de este equipo. Nos dejaremos todo en la vuelta para estar en esa final. pic.twitter.com/qCMjL447TB — Antonio Adan (@AntonioAdan13) March 3, 2022

Antonio Adán, guarda-redes do Sporting, lamentou o desaire dos leões em Alvalade na 1.ª mão da Taça de Portugal frente ao FC Porto (1-2) , e prometeu uma reação da equipa na visita ao Dragão."Não foi a noite que tínhamos preparado mas que ninguém duvide desta equipa. Vamos fazer de tudo para conseguir estar na final", escreveu o guardião no Twitter.A 2.ª mão joga-se no dia 20 de abril.