Adán no trono da Liga Bwin: veterano com números de topo Solidez do leão tem cara e mãos de ferro: espanhol é o guardião com mais jogos e minutos, o menos batido e quem regista a melhor percentagem de defesas





Adán mostra, aos 34 anos, que está aí para as curvas; números não enganam e superam os rivais diretos

• Foto: José Gageiro / Movephoto