A UEFA coloca em destaque feito do Sporting diante do Arsenal e não é para menos. A equipa portuguesa eliminou o todo-poderoso e favorito líder da Premier League, no Emirates, qualificando-se para os quartos de final da Liga Europa, nos penáltis (1-1 nos 120 minutos e 3-5 nos penáltis).O guarda-redes Adán brilhou no tempo regulamentar e foi decisivo no desempate por penáltis, defendendo um castigo máximo. Por isso, está nomeado para jogador da semana da Liga Europa, tal como Kökçü (Feyenoord), Casemiro (Manchester United) e Amani (Union Saint-Gilloise).Também Pote está nomeado, mas para o melhor da semana. O remate a mais de 50 metros da baliza de Aaron Ramsdale valeu o 1-1 e foi decisivo para levar o encontro para prolongamento. A obra de arte do internacional português concorre pelo galardão com Rashford (Manchester United), Idrissi (Feyenoord) e Lapoussin (Union Saint-Gilloise).