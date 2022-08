Adán: «O balneário não está no seu melhor momento animicamente»

Adán lamentou a falta de eficácia do Sporting na derrota (0-2) frente ao Chaves em Alvalade. "É uma questão de eficácia. No primeiro tempo tivemos muitas ocasiões, fomos superiores mas não conseguimos fazer nenhum golo e eles na segunda parte deram um aviso, primeiro com aquele um contra um, que conseguimos defender. Mas na jogada seguinte… Ficámos intranquilos, houve nervosismo e não fizemos o que conseguimos fazer de melhor no primeiro tempo", começou por dizer o guarda-redes dos leões, em declarações na 'flash-interview' da 'Sport TV'.

Intranquilidade deve-se a não saber gerir os momentos de jogo dos jogadores do Sporting

"Acho que há a necessidade querer ganhar sempre. O Sporting tem essa exigência. Em Alvalade, depois de tantas ocasiões não fazer golo dá essa intranquilidade."

Arranque que fica aquém. Como é que se sente o balneário e o Adán sendo um dos mais experientes?

"O balneário não está no seu melhor momento animicamente. Duas derrotas seguidas para este clube e para esta equipa sobretudo depois das últimas duas temporadas é raro. Mas temos de estar confiantes. Sabemos o caminho que temos de percorrer. Já o fizemos e estou seguro, estou confiante nos meus companheiros e em todos. Vamos dar as mãos e vamos levar isto para cima", terminou.